Штрафы за нарушения правил госзакупок предлагают повысить

Сегодня административные штрафы по ст. 7.29-7.32, 7.32.3 КоАП за нарушениях в сфере госзакупок фиксированные. ФАС предлагает разделить штрафы на минимальные и максимальные.

При этом минимальный размер штрафа установят на текущем уровне. То есть, в среднем размер штрафа вырастет.

Минимальный штраф назначат за нарушения, по которым нарушитель устранит последствия и возместит ущерб. Максимальный штраф назначат за серьезное нарушение.

Вместо штрафа могут вынести предупреждение. Это относится к нарушениям в закупочной процедуре, при заключении и расторжении контрактов.

Ранее мы писали о том, что к отечественной системе госзакупок допустят белорусские банки и что тем компаниям, которые добросовестно платят налоги, будет проще выиграть торги в госзакупках.