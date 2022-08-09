При оказании электронных услуг юрлицам иностранные компании не будут вставать на учет в ФНС

При оказании электронных услуг иностранная компания будет вставать на учет в ФНС только в том случае, когда такие услуги оказываются физлицам (не ИП).

Поправки внесут в 4.6 статьи 83 НК. Проект размещен на федеральном портале.

Новое заявление и перечень документов для постановки на учет утвердит ФНС (сейчас это прерогатива Минфина).

Напомним, с 2019 года иностранные компании стали сами платить НДС за свои электронные услуги. Но в этом году из-за санкций это стало проблематично.

Сначала ФНС и Минфин выпустили письма-рекомендации по уплате НДС российскими компаниями, а недавно был принят закон и эту норму прописали в НК.