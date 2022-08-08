Трудовые отношения

Во втором квартале 2022 года в Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов

Речь идет о 3,12 млн иностранцев. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года и это максимальное значение как минимум за последние 6 лет.

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По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, чья компания проводила исследование, такой приток иностранных работников связан с укреплением рубля. Это сделало российский рынок труда привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли.

Больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). Также на заработки в Россию ехали из Киргизии (7,2%), Армении (3,5%) и Азербайджана (2,5%).

В основном работу находят в Москве, Московской области (1,24 млн человек). А также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (385,7 тыс. человек).

Неохотно едут в Ненецкий автономный округ (всего 543 трудовых мигранта), Марий-Эл (762 человека) и Калмыкию (857 человек).

Но дефицит рабочих рук все равно есть — кризис не повлиял на безработицу, она все так же на низком уровне.

Тем временем в поиске нового места работы находятся 24% россиян, а большинство работников мечтает о пассивном доходе.

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