При сдаче чужой отчетности по ТКС надо направлять в ИФНС информационное сообщение о представительстве

Доверенность (КНД 1110310) по ТКС направляет доверитель или представитель с усиленной КЭП доверителя до начала ЭДО с представителем.

Формат электронной доверенности утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Кроме того, должно быть информационное сообщение о представительстве в отношениях, регулируемых НК (КНД 1167005). Его формат утвержден приказом ФНС от 19.10.2018 № ММВ-7-6/602@.

Таким образом, при отправке отчетов представителем должен быть файл с информационным сообщением.

При этом реквизиты физлица в этом файле должны совпадать с реквизитами владельца ЭЦП.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 01.08.2022 № ЕА-3-26/8085@.

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