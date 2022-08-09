Электронная отчетность

При сдаче чужой отчетности по ТКС надо направлять в ИФНС информационное сообщение о представительстве

Чтобы представитель мог сдавать отчетность за другие компании, нужна его электронная подпись, электронная доверенность и специальное информационное сообщение.

Версия для печати

Доверенность (КНД 1110310) по ТКС направляет доверитель или представитель с усиленной КЭП доверителя до начала ЭДО с представителем.

Формат электронной доверенности утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Кроме того, должно быть информационное сообщение о представительстве в отношениях, регулируемых НК (КНД 1167005). Его формат утвержден приказом ФНС от 19.10.2018 № ММВ-7-6/602@.

Таким образом, при отправке отчетов представителем должен быть файл с информационным сообщением.

При этом реквизиты физлица в этом файле должны совпадать с реквизитами владельца ЭЦП.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 01.08.2022 № ЕА-3-26/8085@.

Читайте еще по теме:

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Электронная отчетность

При сдаче чужой отчетности по ТКС надо направлять в ИФНС информационное сообщение о представительстве

Чтобы представитель мог сдавать отчетность за другие компании, нужна его электронная подпись, электронная доверенность и специальное информационное сообщение.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Налоговики продолжают трясти самозанятых. Вебинар о том, как с этим жить, уже завтра

Режиму НПД уже далеко не первый год и налоговики успели набить руку на проверках всех, кто с ними работает. Многие бухгалтеры до сих пор не знают нюансов и особенностей самозанятых.

Читать еще