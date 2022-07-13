Машиночитаемая доверенность станет обязательной не с 1 января, а с 1 сентября 2023 года

О преимуществах машиночитаемой доверенности (МЧД) рассказал начальник управления электронного документооборота ФНС Федор Новиков.
Документ формируется и подписывается руководителем компании и в дальнейшем предоставляется, например, вместе со счетами-фактурами, пояснил налоговик.
Чтобы не направлять МЧД контрагентам каждый раз, можно присоединиться к блокчейн-платформе ФНС, которая работает по технологии распределенного реестра.
Все участники блокчейн-сети оперативно узнают об изменении статуса МЧД, а могут быстро проверить полномочия подписанта.
Применение МЧД должно было стать обязательным с начала 2023 года, но сейчас разработали проект по переносу этого срока.
Обязательно МЧД должна стать с 1 сентября 2023 года.
Узнать больше про МЧД можно тут.