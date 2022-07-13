ЭДО

Машиночитаемая доверенность станет обязательной не с 1 января, а с 1 сентября 2023 года

Переходный период по сдаче отчетов без МЧД продлится до 1 сентября 2023 года. В ФНС пояснили, что пока можно будет использовать выдаваемые коммерческими УЦ сертификаты, в которых на ряду с информацией о сотруднике указываются сведения о юрлице.

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О преимуществах машиночитаемой доверенности (МЧД) рассказал начальник управления электронного документооборота ФНС Федор Новиков.

МЧД — это электронный документ в формате XML, где описаны полномочия сотрудника организации. Он применяется, если какие-либо документы от имени юрлица подписывает не ее директор, а другое лицо.

Документ формируется и подписывается руководителем компании и в дальнейшем предоставляется, например, вместе со счетами-фактурами, пояснил налоговик.

Чтобы не направлять МЧД контрагентам каждый раз, можно присоединиться к блокчейн-платформе ФНС, которая работает по технологии распределенного реестра.

Все участники блокчейн-сети оперативно узнают об изменении статуса МЧД, а могут быстро проверить полномочия подписанта.

Применение МЧД должно было стать обязательным с начала 2023 года, но сейчас разработали проект по переносу этого срока.

Обязательно МЧД должна стать с 1 сентября 2023 года.

Узнать больше про МЧД можно тут.

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