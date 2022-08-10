Бухгалтеры жалуются, что 1С неправильно считает отпускные из МРОТ

Получается, что все сотрудники, работающие неполный день, получают отпускные намного больше, чем их зарплата.

Бухгалтеры не согласны с таким расчетом. Обсуждение идет в нашем форуме.

В 1С ссылаются на п.18 положения, утвержденного постановлением правительства от 24.12.2007 № 922.

Там говорится, что во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть менее установленного федеральным законом МРОТ.

Вот какой ответ получила наша читательница от 1С:

В п. 18 постановления 922 не содержится каких-либо оговорок относительно сотрудников, работающих на неполных ставках, но при этом содержится указание «во всех случаях...». Формула исполняет эту норму буквально. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться. В случае несогласия ничто не препятствует добавлению в формулу показателя ДоляНеполногоРабочегоВремени. До замены текста п. 18 каким-то более однозначным менять поставляемую формулу не предполагается.

Участники обсуждения полагают, что в 1С неправы и

Кстати, Роструд, отвечая на вопросы пользователей сервиса «Онлайнинспекция.рф», также поясняет, что надо учитывать долю ставки. То есть, для сотрудников, работающих на 0,5 ставки, для расчета отпускных средний заработок надо сравнивать с 0,5 МРОТ, а не с целым.

А как вы считаете отпускные полставочникам? Приглашаем вас принять участие в опросе.