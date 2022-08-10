Бухгалтеры жалуются, что 1С неправильно считает отпускные из МРОТ

Получается, что все сотрудники, работающие неполный день, получают отпускные намного больше, чем их зарплата.
Бухгалтеры не согласны с таким расчетом. Обсуждение идет в нашем форуме.
В 1С ссылаются на п.18 положения, утвержденного постановлением правительства от 24.12.2007 № 922.
Там говорится, что во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть менее установленного федеральным законом МРОТ.
Вот какой ответ получила наша читательница от 1С:
В п. 18 постановления 922 не содержится каких-либо оговорок относительно сотрудников, работающих на неполных ставках, но при этом содержится указание «во всех случаях...». Формула исполняет эту норму буквально. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться. В случае несогласия ничто не препятствует добавлению в формулу показателя ДоляНеполногоРабочегоВремени.Участники обсуждения полагают, что в 1С неправы и долю ставки обязательно надо учитывать.
До замены текста п. 18 каким-то более однозначным менять поставляемую формулу не предполагается.
Кстати, Роструд, отвечая на вопросы пользователей сервиса «Онлайнинспекция.рф», также поясняет, что надо учитывать долю ставки. То есть, для сотрудников, работающих на 0,5 ставки, для расчета отпускных средний заработок надо сравнивать с 0,5 МРОТ, а не с целым.
А как вы считаете отпускные полставочникам? Приглашаем вас принять участие в опросе.