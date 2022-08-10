Если клиника только собирает анализы, а исследуют их в другом месте, это не помешает применять ставку 0% налога на прибыль

И у самой клиники, и у ее контрагента в лицензии должно быть прописано право на оказание таких услуг.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.07.2022 № 03-03-06/3/71832.

Чтобы применять ставку 0%, доля профильных доходов клиники должна составлять 90%. Ранее в состав таких доходов Минфин запрещал включать доходы от услуг, которые фактически выполняет другая организация. В частности, такая позиция изложена в письме от 08.04.2021 № 03-03-06/1/26139).

В основном речь идет о таких услугах как забор анализов, которые потом отправляют в частные лаборатории.

Но в этом году фискалы сменили гнев на милость. Ранее ФНС выпустила письмо от 24.03.2022 № СД-4-3/3580@, разрешающее включать такие доходы в состав профильных.

Теперь Минфин еще раз подтвердил эту позицию.

Если клиника имеет право (согласно лицензии) проводить лабораторные исследования, но поручает это дело другой компании, она такие доходы включает в профильные. То есть они учитываются не только в знаменателе, но и в числителе формулы расчета доли для налога на прибыль 0%.

Ранее мы рассказывали, что медклиники выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот.