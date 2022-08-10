Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают

Разъяснение по этому поводу дает Минфин в письме от 03.06.2022 № 03-04-06/52706.

Таким образом, банк до 1 февраля должен передать сведения о выплаченных физлицам за прошлый год процентах по вкладам.

Но если банк сам занял деньги у физлица и платит за это проценты, сообщать налоговикам об этих процентах не надо.

На 2021 — 2022 годы проценты по вкладам освободили от НДФЛ. Но к процентам по займам эта льгота не относится. Об этом предупреждал Минфин в письме от 07.06.2022 № 03-04-05/53627.

Кстати, несмотря на освобождение от НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам, с банков не сняли обязанность предоставлять эти данные в ФНС.

Минфин в письме от 03.06.2022 № 03-04-06/52502 отметил, что эта информация нужна не только для НДФЛ.

Сведения нужны еще для определения доходов налогоплательщиков, получающих пособия на детей.

ФНС передает эти данные в ПФР, где определяют нуждаемость в пособиях на детей от 3 до 7 лет и от 7 до 17 лет.