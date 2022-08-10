Бухгалтеры спорят об индексации отпускных. Опрос

Спор возник вокруг п.16 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922.

В нем говорится, что средний для отпуска надо пересчитать, если было повышение окладов в организации (филиале, структурном подразделении).

Таким образом, если повышение было только отдельным сотрудникам, а не всем в организации или отделе, то при расчете отпускных средний заработок не индексируют.

Но не все согласны с этим мнением. Кто-то проводит индексацию при расчете отпускных в любом случае, если у конкретного сотрудника повысилась зарплата (то есть без оглядки на повышение у его коллег).

О том, что для индексации отпускных повышение должно быть всеобщим, в частности, сообщает Роструд в письме от 31.10.2008 № 5920-ТЗ.

В письме МЗСР от 31.01.2009 № 22-2-176 также сделан упор на повышение всем сотрудникам фирмы.

А как вы рассчитываете отпускные, если повышение зарплаты было не у всех, а только у некоторых?

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