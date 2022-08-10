Электронные сигареты нужно будет маркировать уже с декабря 2022 года

По проекту участники отрасли должны зарегистрироваться в системе маркировки с 1 ноября 2022 года, с 1 декабря 2022 года начнет действовать обязательная маркировка, а с 1 апреля 2023 года бизнес должен будет передавать в систему маркировки информацию о продаже продукции — сообщил ТАСС.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет начался 15 февраля 2022 года. Изначально его должны были завершить 28 февраля 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту Минпромторг указал, что досрочное завершение эксперимента связано с тем, что отрасль уже готова к введению обязательной маркировки.

А тем временем Минпромторг и пивовары договорились, что первый этап маркировки пива запустят 1 апреля 2023 года, а еще Минпроторг хочет провести эксперимент по маркировке икры.