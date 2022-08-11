УСН

Налоговики переквалифицировали заем в доход от реализации и ИП слетел с УСН

Заем, полученный предпринимателем на упрощенке от взаимозависимого лица, надо включать в доходы для расчета лимита по УСН. Если лимит превышен, право на УСН утрачено и надо платить НДС и НДФЛ.

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Такая история приключилась с ИП, который получал лицензионные платежи и арендную плату от компании родственника.

Сначала налоговики доначислили ИП НДС и НДФЛ с 1 квартала 2017 года. Доход фактически посчитали методом начисления. Так как услуги были оказаны, акты были подписаны, а деньги на счет не поступали. Это сделано специально, чтобы не слететь с УСН, посчитали налоговики.

В этом вопросе суд с ними не согласился и заявил, что слет с УСН произошел в 4 квартале 2017 года.

Дело в том, что в декабре ИП получил на расчетный счет заем в 90 млн рублей. В декларации был заявлен доход в 120 млн.

Сложив эти две суммы, суд посчитал лимит в 150 млн превышенным (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.05.2022 по делу № А19-529/2021).

Заем был получен не от фирмы-арендатора, а от другой фирмы. Но его все равно посчитали доходом от предпринимательской деятельности в рамках лицензионных договоров и договоров аренды.

В итоге ИП насчитали около 10 млн руб. НДФЛ и НДС.

Ранее мы рассказывали, что налоговики через суд доказали, что компания нарочно копила дебиторку, чтобы не слететь с УСН.

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