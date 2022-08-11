Зарплата

В Думе предложили установить МРОТ в размере 30 000 рублей

Сейчас МРОТ обеспечивает лишь физиологическое выживание работающего человека, а ведь у него есть еще дети. В ЛДПР предложили изменить ситуацию и с 2023 года сделать МРОТ 30 тыс. руб. в месяц.

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В Госдуму внесен законопроект.

Напомним, МРОТ с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей.

Как отмечают авторы проекта, 30 000 рублей — это около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

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