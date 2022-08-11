Налог на прибыль

Из-за курсовых разниц в декларации может выйти убыток. Налоговики требуют пояснений

Доходы и расходы компании зависят от того, как она ведет бизнес, но на курс валют никакого влияния у фирмы нет. Однако налоговики требуют пояснений, почему идет убыток и как от него планируют избавляться.

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В 2022 году курсовые разницы в налоговом учете формируются по-новому. Положительные идут в доходы только на дату прекращения (исполнения) обязательства, а отрицательные — в последний день каждого месяца. Это более выгодно для компаний, чем старые правила.

Правила введены Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

Из-за курсовых разниц прибыль организации снижается, а порой и вовсе уходит в убыток. А убыток — это пристальный интерес со стороны ИФНС.

С такой ситуацией столкнулась подписчица канала «Красный уголок бухгалтера».

Налоговики просят пояснить причины убытков. При этом, если ориентироваться на реализацию, то у компании была бы прибыль. Если бы не курсовые разницы.

Вот как бухгалтер пояснила коллегам причины убытка: «У нас импорт. Клиенты нам заплатили уже по дешевому курсу, а получив деньги, мы не можем их отправить иностранному поставщику или отправляем с трудом».

В ходе обсуждения коллеги поделились аналогичными историями.

При этом налоговики просят сообщить им, что намерена предпринять компания, чтобы за 9 месяцев не было убытка. Но компания никак не может повлиять на курсы валют, которые устанавливает ЦБ.

О том, как учитывать курсовые разницы в НУ, читайте в письме Минфина от 15.04.2022 № 03-03-06/1/33418.

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Налог на прибыль

Из-за курсовых разниц в декларации может выйти убыток. Налоговики требуют пояснений

Доходы и расходы компании зависят от того, как она ведет бизнес, но на курс валют никакого влияния у фирмы нет. Однако налоговики требуют пояснений, почему идет убыток и как от него планируют избавляться.

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