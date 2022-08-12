Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент

В этом случае компания-работодатель не будет налоговым агентом по НДФЛ. Фирма должна выплатить зарплату полностью, не удерживая налог.

Дальнейшее зависит от налогового статуса дистанционщика.

Разъяснения дает Минфин в письме от 07.07.2022 № 03-04-05/65409.

Если удаленный сотрудник — резидент, то НДФЛ он заплатит сам по декларации 3-НДФЛ. Если этот сотрудник — нерезидент, то он вообще не будет платить НДФЛ в России.

Кстати, Минфин готовит поправки в НК, по которым российские работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ при выплате зарплаты заграничным дистанционщикам.