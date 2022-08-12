НДФЛ

Дистанционщик, который работает за границей, сам платит свой НДФЛ, если он резидент

Если российская компания платит зарплату сотруднику, который удаленно работает из-за границы, такой доход физлица считается полученным от источников за пределами РФ.

Версия для печати

В этом случае компания-работодатель не будет налоговым агентом по НДФЛ. Фирма должна выплатить зарплату полностью, не удерживая налог.

Дальнейшее зависит от налогового статуса дистанционщика.

Разъяснения дает Минфин в письме от 07.07.2022 № 03-04-05/65409.

Если удаленный сотрудник — резидент, то НДФЛ он заплатит сам по декларации 3-НДФЛ.

Если этот сотрудник — нерезидент, то он вообще не будет платить НДФЛ в России.

Кстати, Минфин готовит поправки в НК, по которым российские работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ при выплате зарплаты заграничным дистанционщикам.

 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Блокировка счетов налоговой инспекцией

Когда приостановление ФНС операций по счету незаконно

Налоговики могут заблокировать операции по счетам организации. По их мнению, такая мера эффективна для воздействия на бизнес. Но от работы счета зависит нормальное функционирование компании. Вроде все ясно: вовремя плати в бюджет, сдавай отчеты – и нет проблем. Однако бывают случаи, когда действия ФНС неправомерны. Расскажем, как от этого защититься.

Когда приостановление ФНС операций по счету незаконно

Повышение квалификации

Налоговый учет

Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров в налоговом учете

Чтобы не переплачивать за налог на прибыль и избегать доначислений, нужно знать о нюансах НУ. Запутаться и наделать ошибок может каждый. Рассказываем как их не допускать и спокойно работать с налоговым учетом.

Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров в налоговом учете

Ответственность собственников бизнеса по налоговым долгам компании

ВС РФ 22.07.2022 вынес определение, в котором в очередной раз затронул вопрос об ответственности собственников бизнеса по налоговым долгам принадлежащих им компаний (субсидиарной ответственности).

Мероприятия

Разместить
Налог на имущество физических лиц

Физлица тоже платят налог на имущество по кадастровому перечню для организаций, напомнила ФНС

Региональные власти ежегодно утверждают перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Если такое имущество принадлежит физлицу, то налог тоже будет по кадастру. Максимальная ставка – 2%.

Самозанятые

Законы и проекты для самозанятых 2022

Самозанятый – это полноценная бизнес-единица, способная конкурировать с ИП и другими представителями малого бизнеса. Только самозанятые москвичи ежемесячно отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн руб., так почему бы не дать самозанятым новые возможности, упростить жизнь и работу? Рассказываем, что уже сделано для этого и что планируется.

Законы и проекты для самозанятых 2022
Читать еще