🔥 Изменят справку для соцвычета по НДФЛ на лечение. И введут еще четыре новых справки для вычета

Уведомление опубликовано на федеральном портале.

Кроме того, налоговики разработают формы справок для вычета на образовательные услуги, на добровольные пенсионные взносы, по фитнесу, на взносы по добровольному страхованию.

Таким образом, будут новые справки: об оплате медицинских услуг;

об оплате образовательных услуг;

об уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения;

об оплате физкультурно-оздоровительных услуг;

об уплате страховых взносов.

Для вычета не нужны будут чеки, договоры и прочие бумаги. Достаточно будет одной справки.

У этих справок будет и электронный формат, чтобы компании и ИП могли отправлять их в ИФНС электронно для оформления клиентами вычета в упрощенном порядке через личный кабинет.

Кстати, за неверные данные в этих справках налоговики будут штрафовать образовательные и медицинские организации, фитнес-центры, страховые компании и НПФ. Размер штрафа — 20% от налога, который человек неправомерно вернул по неправильным документам.