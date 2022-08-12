За аренду квартиры для сотрудника надо платить взносы и удерживать НДФЛ

Кроме того, эта выплата облагается страховыми взносами, утверждает Минфин в письме от 07.07.2022 № 03-04-06/65366.
По статье 422 НК не облагаются взносами все виды выплат, связанных:
- с возмещением расходов на оплату жилья;
- с бесплатным предоставлением жилья;
- с возмещением расходов коммуналку,
если такие выплаты установлены:
- законодательством РФ;
- законодательными актами субъектов РФ;
- решениями местной власти.
Если аренда жилья для иногородних работников не предусмотрена этими нормативными актами, то компания должна платить за нее страховые взносы.
Что касается налога на прибыль, то тут все зависит, является ли жилье формой оплаты труда. Если является, то можно включить в расходы по ст. 255 НК. Если эта выплата носит социальный характер, то в расходы ее включать нельзя.