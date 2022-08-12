Компания соответствовала критериям МСП, но в реестре ее не было. Налоговики доначислили взносы

Компания применяла пониженный тариф страховых взносов. Однако налоговики сочли, что она делала это незаконно — из реестра МСП ее исключили из-за неподачи сведений.

Первая инстанция поддержала компанию. Сведения в реестре носят технический, а не правоподтверждающий характер. Организация соответствует критериям МСП.

Но АС Уральского округа в постановлении от 18.05.2022 № Ф09-2009/22 поменял решение.

Включение в реестр — обязательное условие, чтобы считаться МСП (ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

Если компании в реестре нет, формально она не входит в МСП, и не имеет права на льготы. ВС в отпределении от 07.07.2022 № 309-ЭС22-11406 подтвердил это решение.

А еще, если подтвердить статус МСП, то дадут льготные кредиты и компенсируют расходы на СБП.