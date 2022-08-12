Суд запретил вне рамок проверки запрашивать документы по всем покупателям и поставщикам

Документы запросили по 28 контрагентам из разных регионов.

Компания оспорила требования.

Суд ее поддержал и указал, что запрос документов по всем покупателям и поставщикам равнозначен комплексной налоговой проверке.

Налоговый кодекс не запрещает требовать документы по нескольким сделкам, но проверяющие должны помнить о принципах целесообразности, разумности и обоснованности.

Инспекция не обосновала, зачем нужно такое количество документов. И не связала свой запрос с конкретной сделкой.

В итоге, АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 02.08.2022 № А70-13651/2021 решил, что налоговая злоупотребила своим правом, и отменил все требования, кроме одного.

Ранее «Клерк» рассказывал о том, как налоговики считают срок для ответа на требование и хотят прийти в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами.