Налоговый мониторинг

Бизнесу дали еще год на доработку систем налогового мониторинга. АИС Налог-3 пока не будет

ФНС перенесла срок интеграции налогового мониторинга с АИС «Налог-3» с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года.

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Опубликовали проект приказа.

Теперь у участников налогового мониторинга появится больше времени, чтобы настроить свои информационные системы.

Налоговикам тоже нужно время для настройки унифицированного программного интерфейса.

По словам начальника Управления налогового мониторинга ФНС Марины Крашенинникой решение о переносе срока необходимо для более комфортного перехода на взаимодействие с ФНС.

С 2024 года интеграция АИС «Налог-3» и инфосистем компаний-участников мониторинга станет обязательной, а для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября.

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