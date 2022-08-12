Бизнесу дали еще год на доработку систем налогового мониторинга. АИС Налог-3 пока не будет

Опубликовали проект приказа.

Теперь у участников налогового мониторинга появится больше времени, чтобы настроить свои информационные системы.

Налоговикам тоже нужно время для настройки унифицированного программного интерфейса.

По словам начальника Управления налогового мониторинга ФНС Марины Крашенинникой решение о переносе срока необходимо для более комфортного перехода на взаимодействие с ФНС.

С 2024 года интеграция АИС «Налог-3» и инфосистем компаний-участников мониторинга станет обязательной, а для перехода на налоговый мониторинг с 2023 года нужно успеть подать заявление до 1 сентября.