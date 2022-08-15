НДС

НДС 0% действует как для старых, так и для новых гостиниц. Но срок применения льготы разный

С 1 июля 2022 года заработала льгота по применению ставки НДС 0% объектами туриндустирии, в том числе гостиницами. Срок действия льготы зависит от того, когда гостиница начала работать и внесена ли она в реестр.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570, которое доведено до сведения письмом ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.

Если гостиница введена в эксплуатацию до 1 июля 2022 года и не включена в реестр объектов туристской индустрии, НДС 0% применяется с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года.

Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию.

 

Гостиницы, которые не включены в реестр

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

Норма НК

абзац 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК

абзац 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК

Сколько применять НДС 0 %

С 1 июля 2022 года

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением правительства от 01.07.2022 № 1181.

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