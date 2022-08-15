НДС 0% действует как для старых, так и для новых гостиниц. Но срок применения льготы разный

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570, которое доведено до сведения письмом ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.
Если гостиница введена в эксплуатацию до 1 июля 2022 года и не включена в реестр объектов туристской индустрии, НДС 0% применяется с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года.
Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию.
Гостиницы, которые не включены в реестр
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
Норма НК
абзац 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК
абзац 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК
Сколько применять НДС 0 %
С 1 июля 2022 года
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
Правила ведения реестра объектов туристической индустрии утверждены постановлением правительства от 01.07.2022 № 1181.