НДС 0% действует как для старых, так и для новых гостиниц. Но срок применения льготы разный

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.07.2022 № 03-07-15/73570, которое доведено до сведения письмом ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.

Если гостиница введена в эксплуатацию до 1 июля 2022 года и не включена в реестр объектов туристской индустрии, НДС 0% применяется с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года.

Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию.