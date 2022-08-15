Работники в оборонке смогут получить компенсацию отпуска без увольнения

Такая норма заложена в постановление правительства от 01.08.2022 № 1365. Оно заработало с 13 августа.

Отпуск можно переносить без согласия работника.

Но сотрудника все равно придется отправить в отпуск до того, как после окончания его рабочего года пройдет 18 месяцев.

Например, у сотрудника рабочий год с 01.09.2021 по 31.08.2022. Отпуск был запланирован на сентябрь 2022 года, но его пока отменили. Отгулять этот отпуск человек обязательно должен до 29.02.2024 (31.08.2022 + 18 месяцев).

Впрочем, не обязательно отгуливать весь отпуск.

Если по этому постановлению отпуск был отложен, человек может получить за него компенсацию. Но не за все дни, а только за 21 день. Для этого надо написать заявление.

Остальные 7 дней надо отгулять.

Напомним, в общем случае заменять обычный 28-дневный отпуск компенсацией нельзя. Ее платят только при увольнении.