Электронные трудовые книжки

Из-за ошибочной записи в электронной трудовой книжке ПФР требует вернуть часть пенсии

Человек хотел устроиться на удаленную работу, но когда увидел зарплату в трудовом договоре, передумал. Потом выяснилось, что в его электронной трудовой книжке несостоявшийся работодатель сделал запись о приеме. Из-за этого пошли проблемы с пенсией.

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Такую ситуацию разобрал Роструд.

У человека это место работы (ООО «ДНС РИТЕЙЛ») должно было стать первым, поэтому права выбора по способу ведения трудовой книжки у него не было.

Он написал заявление на открытие ЭТК, и «колесо закрутилось». В ЭТК внесли запись, хотя до подписания трудового договора дело не дошло.

При этом несостоявшийся сотрудник получает пенсию по потере кормильца. А так как она маленькая, то к ней дают доплату, которая положена только неработающим. Теперь ПФР требует вернуть выплаченную доплату, потому что человек работал, хотя по факту он не работал.

«Работодатель» отказывается что-то менять в ЭТК задним числом.

Роструд пояснил, что в этой ситуации работодателю следует подать данные в ПФР об ошибке.

Если он этого не сделает, надо жаловаться в ГИТ, Прокуратуру и суд.

Ранее мы рассказывали, что люди обнаруживают в своих ЭТК записи от компаний, с которыми они вообще никогда не имели дела.

Бывает, что ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за липовой записи в ЭТК.

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