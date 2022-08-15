Из-за ошибочной записи в электронной трудовой книжке ПФР требует вернуть часть пенсии

Такую ситуацию разобрал Роструд.

У человека это место работы (ООО «ДНС РИТЕЙЛ») должно было стать первым, поэтому права выбора по способу ведения трудовой книжки у него не было.

Он написал заявление на открытие ЭТК, и «колесо закрутилось». В ЭТК внесли запись, хотя до подписания трудового договора дело не дошло.

При этом несостоявшийся сотрудник получает пенсию по потере кормильца. А так как она маленькая, то к ней дают доплату, которая положена только неработающим. Теперь ПФР требует вернуть выплаченную доплату, потому что человек работал, хотя по факту он не работал.

«Работодатель» отказывается что-то менять в ЭТК задним числом.

Роструд пояснил, что в этой ситуации работодателю следует подать данные в ПФР об ошибке.

Если он этого не сделает, надо жаловаться в ГИТ, Прокуратуру и суд.

Ранее мы рассказывали, что люди обнаруживают в своих ЭТК записи от компаний, с которыми они вообще никогда не имели дела.

Бывает, что ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за липовой записи в ЭТК.