65% инвестиционных счетов физлиц пустые. Люди не смогли разобраться в торгах

Почти 65% брокерских счетов физлиц пустые, хотя общее количество инвесторов в России 27 млн человек. Об этом сообщил РБК.

На 20% счетах хранится менее 15 000 рублей. И только 15% инвесторов имеют счета более чем на 15 000 руб.

Основной причиной пустых счетов инвесторы называют незнание правил торгов.

Четверть из них ждут пока ситуация на рынке станет более спокойной. Еще 10% только разбираются в инвестициях, а 15% открыли счет на всякий случай.

Больше всего пустых счетов у клиентов крупных банков, так как в свое время они открывали счета для количества, а цели их пополнить не было. Часть счетов обнулили сами инвесторы — они сняли деньги на другие цели.

Эксперты считают, что пока нет условий для привлечения средств инвесторов. В этом могут помочь налоговые льготы, которые сейчас есть по банковским депозитам и для облигаций.

А тем временем «Финам» почти утроил комиссии для физлиц за вывод валюты с брокерского счета, а запрет «неквалам» покупать иностранные акции приведет к оттоку инвесторов.