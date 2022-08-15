Стартапам с российскими корнями отказывают в регистрации в «офшорах» США

Отказ работать с такими компаниями регистрационные агенты объясняют запретом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) оказывать россиянам бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу.

По местному законодательству «российское лицо» — это гражданин РФ либо юридическое лицо, созданное по закону РФ.

Узнать о реальном местонахождении основателя стартапа агенты не могут и блокируют всех предпринимателей, у которых адрес регистрации указан в РФ.

Некоторые пострадавшие открывают компанию в другом штате, другие собираются спорить с властями Делавэра.

Об этом сообщил Moscowtimes со ссылкой на The Bell.

Кстати, под санкции попал и Сбербанк, также в ЕС ввели ограничения в отношении российских физлиц и их депозитов.