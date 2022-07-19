Евросоюз утвердил новый пакет санкций против РФ. «Газпромбанк» в список не попал

Под ограничения попали48 граждан, среди них один вице-премьер, несколько руководителей регионов и девять компаний, среди которых Сбербанк. В новом пакете отдельно оговаривается возможность для Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами кредитной организации в Венгрии.
Об этом сообщает издание Portfolio, ссылаясь на главу МИДа Венгрии Петера Сийярто.
Кроме того, Евросоюз ограничивает торговлю золотом, госзакупки и прием депозитов от россиян.
Оказание бухгалтерских, аудиторских и налоговых консультационных услуг попадает под полный запрет.
Новые санкции не коснулись поставок энергоносителей и Газпромбанка, несмотря на то что платежи за газ в рублях для некоторых стран должны проводится через Газпромбанк.
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