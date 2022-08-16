Санкции 2022

Российский бизнес перестал платить налоги. Просрочка по налогам и взносам достигла 114,7 млрд руб.

Налоговые долги перед бюджетом подскочили в два раза и к концу года побьют рекорд начала 90-х. Причины в санкциях, уходе иностранцев и адаптации к новым условиям.

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Первый пик неплатежей пришелся на март, когда налоговый долг вырос сразу с 49,3 до 69,1 млрд рублей, то есть на 40% за месяц.

Апрель увеличил задолженность всего на 3%, но в мае налоговая недоимка возросла еще 12,1 млрд рублей (на 17%).

Картина по неплатежам в бюджет за 5 месяцев этого года складывается так:

  • основные неплательщики -  компании, добывающие полезные ископаемые. Их долг с начала года взлетел в 5 раз: 39,4 млрд рублей против 8 млрд рублей,
  • несмотря на то, что цена цена барреля поднималась выше 100 долларов, нефтяники за пять месяцев не заплатили в бюджет 24,8 млрд рублей и их просрочка по налогам подскочила на 576% — до 29,1 млрд рублей,
  • угольщики накопили долгов около 2,6 млрд рублей,
  • производители лекарств и медтехники на конец мая были должны бюджету в 5,5 раз больше, чем на конец февраля — 1,6 млрд рублей вместо 0,3 млрд.
  • строительные компании не заплатили 6,1 млрд рублей,
  • производители электроники, оптики и компьютеров -  1,1 млрд рублей;
  • производителей электрооборудования — 0,8 млрд рублей;
  • автопром—  0,5 млрд рублей.

Вал неплатежей буквально опустошил федеральный бюджет. Поступления просели:

  • по сыревым налогам на 22%,
  • по НДС на 40%,
  • по акцизам на 26%,
  • по налогу на прибыль на 32%.

По мнению профессора профессора НИУ ВШЭ Мстислава Афанасьева из-за санкций у бизнеса есть проблемы с доходностью и это приводит к управленческим и логистическим сложностям.

Об этом сообщил Moscowtimes со ссылкой на данные Росстата.

Из-за проблем с поставками чая Lipton закрывает завод в России, а  DHL с сентября прекратит доставлять грузы и документы внутри России.

 

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