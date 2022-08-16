Банковские карты

Переводы без открытия счета ограничат суммой в 60 тыс. рублей

Речь идет о денежных переводах при упрощенной идентификации клиента.

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Законопроект с такими поправками в антиотмывочный закон 115-ФЗ подготовил Росфинмониторинг.

Поясним, упрощенная идентификация — это когда банк может выяснить только ФИО человека и данные его паспорта. Не надо заполнять анкеты, не нужна информация о бенефециарах.

Упрощенная идентификация работает только для физлиц.

Участники рынка отмечают, что порог в 60 тыс. рублей на переводы по упрощенной идентификации — слишком низкий. Более разумным было бы установить планку в 600 тыс. рублей.

В проекте есть послабление — можно будет перевести до 100 тыс. рублей, не указывая свою прописку.

Добавим, что сейчас физлица могут делать переводы вообще без идентификации на сумму до 15 тыс. рублей.

Кроме того, по задумке РФМ банкам запретят самостоятельно заполнять платежки клиентов. Это создаст помехи сервисам автоплатежей, отмечают эксперты.

 

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