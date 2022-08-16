Санкции 2022

Санкции против российских карт Visa и Mastercard заставили людей обращаться в банки СНГ

В апреле-июне 2022 года вырос спрос на карты в странах ближнего зарубежья. Люди ищут альтернативу картам российских банков, которыми невозможно платить за пределами России.

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Во втором квартале 2022 года банки СНГ работали в усиленном режиме:

  • В Киргизии число карт Visa и Mastercard за год увеличилось на 39,7% до 1,2 млн карт, когда в 2021 году за этот же период было сокращение на 5,6% в годовом выражении,
  • Банки Узбекистана выпустили карт на 26,2% (до 29,9 млн), хотя за 2021 год прирост составлял всего 1,9%,
  • В Армения спрос на карты вырос на 16,2% (2 млн), когда в 2021 прирост был на 5,11%,
  • В Белоруссии — на 11,52% до 17 млн штук, несмотря на сокращение на 1,03% во втором квартале прошлого года.

«Карточный туризм» россиян связан с тем, что карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей и ими невозможно стало оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах.

Об этом сообщил РБК.

ЦБ считает, что ухедшие брендов можно заменить своими , а вот в связи с уходом компании Thales встал вопрос безопасностт переводов.

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