Российские банки начали открывать вклады в юанях

Причина — спрос клиентов. С начала года интерес клиентов к вкладам в юанях возрос на 85%.

Условия у всех банков почти одинаковые.

Минимальная сумма вклада от 1500 китайских юаней на срок от 1 месяца до 3 лет.

В апреле - мае этого года максимальные ставки достигали 3,5–3,6% годовых, а сейчас опустились до 2–2,25% годовых. А в крупных розничных банках можно разместить юани под 1,5–2% годовых.

Об этом сообщили Известия со ссылкой на пресс-службу банка «Дом.ру».

Тем временем клиенты банков завалили ЦБ жалобами на комиссии за хранение валюты, а «Юникредит банк» ввел комиссию за ведение счетов в валюте, несмотря на запрет ЦБ.