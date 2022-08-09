Клиенты банков завалили ЦБ жалобами на комиссии за хранение валюты. Безрезультатно

Люди жалуются на комиссионные по валютным счетам. Такие комиссии, например, установили Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Брокер БКС».

Банки и брокеры объясняют необходимость платы за хранение «токсичных» валют и операции с ними трудностями, которые создали иностранные партнеры.

Хранение активов в этих валютах для клиентов связано с рисками их заморозки и невозможности проведения операций — считает ЦБ. Жаловаться нет смысла.

По данным регулятора на 1 июля 2022 года на валютных счетах и депозитах у физлиц находилось порядка $64 млрд, сообщает РБК.

Клиенты банков и ранее жаловались в ЦБ на действия банков и брокеров, а ЦБ считает, что банки должны предупреждать о повышении комиссий минимум за 15 дней.