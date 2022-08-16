Госпошлину вернут, даже если ее уплатили раньше, чем вступили в силу антикризисные меры

Если пошлину уплатили раньше 14 марта, а заявление на лицензию отправили после этой даты, то деньги вернут или зачтут, разъяснил Минфин.

В письме от 26.07.2022 № 03-05-04-03/71929 чиновники ответили на вопрос о возврате госпошлины за выдачу лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД, уплаченной до 14.03.2022.

По постановлению правительства от 12.03.2022 № 353 за выдачу лицензий на многие виды деятельности по заявлениям, которые подали с 14 марта или еще представят до конца 2022 года, пошлины платить не нужно.

Чтобы деньги вернули или зачли, надо направить заявление.

Прошлогоднюю госпошлину за продление некоторых видов лицензий можно будет зачесть в следующем году, а если отказали в выдаче лицензии при оплаченной недоимке, то ФНС должна возместить госпошлину.