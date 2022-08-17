Компания на ОСНО должна каждый месяц отражать в расходах проценты по займу, даже если платит их реже

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2022 № 03-03-06/1/68402.

Дело в том, что расходы, принимаемые в НУ по главе 25 НК, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. Дата фактической выплаты денежных средств в данном случае роли не играет.

По договорам займа, срок действия которых приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, расход в виде процентов признается на конец каждого месяца независимо от даты и сроков таких выплат.

Это же правило действует по иным аналогичным договорам (в т.ч. долговым обязательствам, оформленным ценными бумагами).