Антисептики придется маркировать уже с 1 апреля 2023 года

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке антисептиков до 28 февраля 2023 года.
Проект уже опубликован.
К марту к маркировке косметической продукции с антимикробным действием, а также кожных антисептиков, будет готов и «Честный знак».
Эксперимент по маркировке антисептических и дезинфицирующих средств начался 1 августа 2021 года.
Идея принадлежала производителям этих товаров. Они считают, что маркировка поможет им бороться с незаконным оборотом фармацевтической и медицинской продукции.
Об этом сообщил РБК.
Электронные сигареты нужно будет маркировать уже с декабря 2022 года , а еще хотят промаркировать икру с Камчатки.