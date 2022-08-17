Маркировка товаров

Антисептики придется маркировать уже с 1 апреля 2023 года

А с 1 марта следующего года станет обязательной регистрация в системе маркировки "Честный знак".

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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке антисептиков до 28 февраля 2023 года.

Проект уже опубликован.

К марту к маркировке косметической продукции с антимикробным действием, а также кожных антисептиков, будет готов и «Честный знак».

Эксперимент по маркировке антисептических и дезинфицирующих средств начался 1 августа 2021 года.

Идея принадлежала производителям этих товаров. Они считают, что маркировка поможет им бороться с незаконным оборотом фармацевтической и медицинской продукции.

Об этом сообщил РБК.

Электронные сигареты нужно будет маркировать уже с декабря 2022 года , а еще хотят промаркировать икру с Камчатки.

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