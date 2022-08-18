В колбасу не докладывают мяса, обнаружила информационная система «Меркурий»

Как заявил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, хитрые предприниматели стремятся заменить дорогое сырье на более дешевое.

Однако система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» отслеживает оборот продуктов животного происхождения. Поэтому разоблачить подмену не составляет труда.

«Делать докторскую колбасу из легкого или трахеи и писать ГОСТ — это неприлично. По ГОСТу должно быть не менее 75% мяса», — возмущается глава ведомства.

Такая же ситуация происходит и с маргарином и консервами из сельди, которые выдают за сливочное масло и консервированную сайру.

Это мошенничество ради прибыли. Если ужесточить наказание, то нарушений с подменой будет меньше, уверен Данкверт.

Уменьшить контрафакт помогает система обязательной маркировки, но продавцы часто нарушают правила маркировки и платят штрафы.