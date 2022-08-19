При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления

В Думу внесут законопроект, по которому при переходе на НПД будет автоматически прекращен прежний режим — УСН или ЕСХН.

Автор проекта — депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

Таким образом, прекращение УСН в связи с переходом на НПД будет происходить автоматически, пишет «Парламентская газета».

Дело в том, что сейчас ИП часто забывают подать уведомление об отказе от УСН. Из-за этого спустя время (в законе нет предельного срока) налоговики снимают бизнесмена с НПД. Для многих это становится шоком. Мы рассказывали о таких историях.