Самозанятые

При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления

Сейчас если ИП на УСН переходит в разряд самозанятых, он должен в течение месяца отправить в ИФНС уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-8). Иначе переход на НПД аннулируют. Эту систему хотят поменять.

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В Думу внесут законопроект, по которому при переходе на НПД будет автоматически прекращен прежний режим — УСН или ЕСХН.

Автор проекта — депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

Таким образом, прекращение УСН в связи с переходом на НПД будет происходить автоматически, пишет «Парламентская газета».

Дело в том, что сейчас ИП часто забывают подать уведомление об отказе от УСН. Из-за этого спустя время (в законе нет предельного срока) налоговики снимают бизнесмена с НПД. Для многих это становится шоком. Мы рассказывали о таких историях.

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Самозанятые

При переходе на НПД будет происходить автоматический отказ от УСН без уведомления

Сейчас если ИП на УСН переходит в разряд самозанятых, он должен в течение месяца отправить в ИФНС уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-8). Иначе переход на НПД аннулируют. Эту систему хотят поменять.

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