Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.07.2022 № 03-07-08/71809.
Местом реализации работ, связанных недвижимостью, находящейся за пределами РФ, не признается территория РФ (пп.1 п.1.1 ст. 148 НК).
К таким работам, в частности, относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные работы.
Таким образом, работы по демонтажу зданий за границей не облагаются НДС, даже если договор на демонтаж — с российской фирмой.
При этом входящий НДС по материалам для этих работ можно принять к вычету.