НДС

Демонтаж зданий в другой стране не облагается НДС

Работы по демонтажу зданий на территории иностранного государства не будут считаться реализацией на территории РФ. А раз место реализации – не территория РФ, то и НДС нет.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 26.07.2022 № 03-07-08/71809.

Местом реализации работ, связанных недвижимостью, находящейся за пределами РФ, не признается территория РФ (пп.1 п.1.1 ст. 148 НК).

К таким работам, в частности, относятся строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные работы.

Таким образом, работы по демонтажу зданий за границей не облагаются НДС, даже если договор на демонтаж — с российской фирмой.

При этом входящий НДС по материалам для этих работ можно принять к вычету.

 

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