👬 Если в фирме с одним участником появляется сооучредитель, с директором надо заключить трудовой договор

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 25.07.2022 № ПГ/18412-6-1.
Если учредитель один, то подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается.
Но ситуация такая: единственный учредитель продал часть своей доли в ООО. Теперь участников двое.
Минтруд пояснил, что трудовой договор с директором должен заключить тот, кто является председателем на собрании ООО.
Таким образом, уполномоченное лицо, которое может подписывать трудовой договор между организацией и руководителем ООО, назначается общим собранием.
Если собрание выбрало первого учредителя (директора), то он может подписать свой трудовой договор.
В этом случае Минтруд уже не считает, что договор человек подписывает сам с собой.
Со дня подписания трудовой договор вступит в силу.