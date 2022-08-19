Налоговики стали чаще проверять статус налогового резидента у физлиц

Налоговые резиденты РФ — это физлица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

Чаще всего беспокоят граждан, не проживающих в России постоянно, передает RTVI.

В пандемию многие стали работать удаленно, в том числе из заграницы, и могли утратить статус налогового резидента РФ.

Кроме того, налоговики уточняют информацию о бенефициарах счетов в зарубежных банках.

Кстати, в НК хотят прописать норму, по которой налоговики будут получать данные о ваших загранпаспортах, чтобы отслеживать, кто стал нерезидентом.

Если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом, НДФЛ надо пересчитать по ставке 30%.