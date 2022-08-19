Льгота по налогу применяется с начала ее действия. Год ввода имущества в эксплуатацию значения не имеет

Местным законом от 01.01.2015 года установлена льгота по налогу при условии, что основные средства введены в эксплуатацию.

В 2014 году у компании уже было имущество на балансе и поэтому она за 2015 год посчитала налог по пониженной ставке.

Налоговая посчитала, что льготу можно применить только с 2016 года при условии, что имуществу введено в эксплуатацию в 2015 году.

Суд в Постановлении АС Московского округа от 26.07.2022 по делу № А40-176960/2020 сказал, что одним из условий применения льготы в следующем году является ввод имущества в эксплуатацию в текущем году.

В законе нет указания на конкретный год, когда нужно ввести в эксплуатацию имущество, чтобы получить льготу.

Важно, что ввод имущества в эксплуатацию был до начала периода действия льготы. А то, что это имущество введено раньше, чем принят закон, не имеет значения.

Земельный и имущественный налоги будут считать по старой кадастровой стоимости, а на паркинг нет льготы по налогу на имущество.