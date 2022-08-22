Маркировка товаров

Маркировку пива могут отменить

Рабочая группа по реализации «регуляторной гильотины» при правительстве выступила за отмену обязательной маркировки пивных напитков.

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Вместе с тем рабочая группа рассматривала требования, вступающие в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

А по пиву пока никаких нормативных актов по обязательной маркировке нет. Сейчас идет эксперимент (до 31.08.2022).

Есть только проект Минпромторга, по которому первый этап маркировки начнется с 1 апреля 2023 года с пива в кегах.

В ЦПРТ заявили, что вопрос маркировки пива не может быть объектом рассмотрения рабочей группы по регуляторной гильотине, так как нет документа с утвержденными сроками ее введения, передает РБК.

Может быть маркировку и не введут до конца 2024 года? Тогда и обсуждать отмену нет смысла.

Ранее пивовары предупреждали, что если маркировку введут с 1 сентября 2022 года, начнутся перебои с поставками напитка и повысятся цены.

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