Робот-коллектор будет обязан предупредить по телефону, что он не человек

Такую поправку в закон «О взыскании» внес Минюст. Проект уже одобрен.

Появится новый термин — «автоматизированный интеллектуальный агент»: автоинформаторы и роботы, которые могут распознавать речь человека и давать на нее ответ.

В начале разговора коллекторы будут предупреждать, что говорит робот, и сообщать наименование или номер «интеллектуального агента».

Но президент НАПКА Эльман Мехтиев считает, что должник должен узнать с кем он разговаривает не сразу, а по окончанию беседы. Большинство людей не хотят общаться с роботом, потому что считают, что не смогут договориться. При этом 67% из тех, кому робот звонил женским голосом, пытались пригласить его на свидание.

Частоту и время звонков также ограничат.

Сейчас коллекторы не могут звонить в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а в выходные с 20:00 до 9:00.

Лично прийти им можно не чаще одного раза в неделю, позвонить — не больше одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц.

Эти правила также будут действовать и на сообщения в соцсетях и мессенджерах, сообщил РБК.

Жаловаться на коллекторов бесполезно, а ЦБ предлагает дать коллекторам доступ ко всем номерам телефонов.