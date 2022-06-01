Доступ к вашему номеру телефона предлагают дать коллекторам

Сегодня пользователями базы, помимо ЦБ, являются Росфинмониторинг, банки и операторы платежных систем.

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующие поправки в законопроект о создании системы ЦБ направил в Госдуму. Ожидается, это поможет снизить количество звонков коллекторов гражданам, так как они смогут проверить в ИС данные об абоненте.

В соответствии с законопроектом, операторы связи обязаны предоставлять пользователям ЕИС данные об абонентском номере, ФИО его владельца, серии и номере паспорта. По корпоративным клиентам операторы предоставят все данные, указанные при регистрации SIM-карты.

Сегодня пользователями базы, помимо ЦБ, являются Росфинмониторинг, банки и операторы платежных систем.Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 июля 2018 года. Он призван упростить идентификацию клиентов банков с помощью номера телефона и помочь в борьбе с телефонным мошенничеством.

Предоставление сведений из системы будет платным. Операторы связи, в соответствии с законопроектом, обязаны подключиться к ЕИС ПСА, осуществлять мониторгинг данных в своих базах и вносить в них изменения.

Однако сами операторы связи против подключения к ЕИС ПСА.

В настоящее время они обмениваются данными с банками по прямым договорам, которые не предусматривают передачу персональной информации., полагают в Tele2. «Мегафон» считает перечень информации, который планируется передавать посредством ЕИС ПСА, слишком широким.

Ряд экспертов рынка также против подключения к системе силовиков и коллекторов и обращают внимание, что коллекторы не заручаются согласием клиентов на доступ к их данным.

В то же время глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверяет, что депутаты исключили из перечня ЦБ коллекторов, а также предложили закрепить в законе добровольный формат подключения к системе для банков.