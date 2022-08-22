Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Свой отпуск сотрудник решил провести заграницей и купил тур с вылетом в субботу. Но дату вылета перенесли на пятницу.
Работник написал заявление на отгул, на котором его руководитель расписался.
Но после отпуска его уволили за прогул.
6-й КСОЮ в определении от 21.07.2022 № 88-15373/2022 сказал, что изменение даты вылета к месту отдыха — это уважительная причина невыхода на работу.
Работник не виноват, что работодатель не рассмотрел его заявление. Причину отсутствия сотрудника на работе не выясняли, потому что работодатель и так знал ее. Работник не уходио в отгул самовольно.
Суд признал увольнение незаконным.
Роструд объяснил, как определить дату увольнение если работник не ходил на работу два года и на объяснение причины прогула у работника есть два дня.