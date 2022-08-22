Трудовые отношения

Суд решил, что работодатель был обязан дать работнику отгул из-за переноса отпускного рейса

Туроператор перенес дату вылета на день, когда у работника еще не начался отпуск. Работник попросил отгул и улетел отдыхать. Но после возвращения его уволили за прогул.

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Свой отпуск сотрудник решил провести заграницей и купил тур с вылетом в субботу. Но дату вылета перенесли на пятницу.

Работник написал заявление на отгул, на котором его руководитель расписался.

Но после отпуска его уволили за прогул.

6-й КСОЮ в определении  от 21.07.2022 № 88-15373/2022 сказал, что изменение даты вылета к месту отдыха — это уважительная причина невыхода на работу.

Работник не виноват, что работодатель не рассмотрел его заявление. Причину отсутствия сотрудника на работе не выясняли, потому что работодатель и так знал ее. Работник не уходио в отгул самовольно.

Суд признал увольнение незаконным.

Роструд объяснил, как определить дату увольнение если работник не ходил на работу два года и на объяснение причины прогула у работника есть два дня.

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