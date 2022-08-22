Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект

Законопроект устанавливает новый режим работы промышленных кластеров и закрепляет государственные гарантии участникам.
В частности, импортозаместителям обещают в течение семи лет следующие льготы:
- нулевую ставку налога на прибыль на доходы от реализации проекта;
- тариф страховых взносов 7,6% по работникам, занятым в проекте.
При этом налоговая выгода по каждому из пунктов не может превышать объема инвестиций в проект по производству импортозамещающей продукции.
Если организация воспользуется льготой, ей придется вести раздельный учет доходов и расходов по импортозамещению и прочей деятельности.
Тем временем, KFC и Burger King уже перешли на напитки от «Черноголовки». «Вкусно — и точка» пока держится на запасах колы.