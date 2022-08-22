Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Импортозаместителям обнулят налог на прибыль, а тариф по взносам будет 7,6% — законопроект

Льготы дадут промышленным кластерам — группам связанных между собой организаций, которые находятся на определенной территории и производят отечественные аналоги импортной продукции.

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Законопроект устанавливает новый режим работы промышленных кластеров и закрепляет государственные гарантии участникам.

В частности, импортозаместителям обещают в течение семи лет следующие льготы:

  • нулевую ставку налога на прибыль на доходы от реализации проекта;
  • тариф страховых взносов 7,6% по работникам, занятым в проекте.

При этом налоговая выгода по каждому из пунктов не может превышать объема инвестиций в проект по производству импортозамещающей продукции.

Если организация воспользуется льготой, ей придется вести раздельный учет доходов и расходов по импортозамещению и прочей деятельности.

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