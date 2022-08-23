ИП впервые нанимает работника по трудовому договору. Как это сделать без штрафов

С таким вопросом пришла в наш телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера» пользователь Irina Romanova
Вот, что ей ответили.
Что нужно для оформления:
- постановка работника в ФСС, без нее ИП получит штраф;
- не позднее следующего дня нужно сдать в ПФР СЗВ-ТД;
- СЗВ-М нужно сдавать в ПФР ежемесячно до 15 числа, ежеквартально до 20 числа на бумаге;
- ежеквартально надо сдавать 6-НДФЛ, РСВ и 4-ФСС.
Между прочим, закон разрешает работникам совмещать основное место работы с предпринимательской деятельностью, поэтому компании свободно могут нанимать ИП на работу.