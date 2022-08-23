Налоговые проверки

ФНС вправе изъять документы внезапно, даже если они хранятся у сторонней компании

При проверках налоговики часто изымают документы, если есть подозрения на применение незаконной схемы. Если документы хранятся у другого участника схемы, то при их изъятии ничьи права не нарушаются, отмечают суды.

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Так, АС Московского округа в Постановлении от 20 мая 2022 г. по делу N А40-111196/2021 сказал, что ФНС права, когда изъяла документы проверямой компании с территории другой организации. Обе компании были заподозрены в сомнительных операциях, налоговики провели контрольные мероприятия и установили, где хранятся нужные документы, и изъяли их.

Еще одно аналогичное дело: АС Поволжского округаот 02.08.2022 N Ф06-20456/2022 по делу N А06-2349/2021 также вынес решение, что права участников схемы при изъятии документов на территории одного из них, не нарушены.

Верховный суд в таких ситуациях также соглашается с налоговиками.

В Определении от 17 апреля 2020 г. N 306-ЭС20-3991 он сказал, что если есть признаки дробления бизнеса, то у ФНС есть все основания провести выемку внезапно, чтобы не допустить уничтожения документов.

Но запрашивать документы по всем покупателям и поставщикам вне рамок проверки налоговики не могут. Но если надо, то налоговики придут в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами.

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Налоговые проверки

ФНС вправе изъять документы внезапно, даже если они хранятся у сторонней компании

При проверках налоговики часто изымают документы, если есть подозрения на применение незаконной схемы. Если документы хранятся у другого участника схемы, то при их изъятии ничьи права не нарушаются, отмечают суды.

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