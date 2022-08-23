Работник обязан отгулять в отпуске две недели подряд. Остальные дни можно дробить на свое усмотрение

По Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен, но только по соглашению между работником и работодателем.

И если работодатель в ЛНА прописывает, что остальную часть отпуска можно делить на части только по 7 дней, то это нарушает права работника.

Оставшуюся часть отпуска (кроме той, которая должна быть не менее 14 дней), работник вправе отгулять когда захочет.

Так ответил эксперт на сайте онлайнинспекция.рф.

Большинство работников не ходят в отпуск из-за рабочей необходимости, а часть учебного отпуска дать сотруднику нельзя, даже если он сам об этом просит.