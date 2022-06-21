Отпуска

Деньги, недоверие, страх: опрос показал, почему работники не ходят в отпуск

Почти половина сотрудников российских компаний не могут отгулять все положенные дни ежегодного отпуска из-за рабочей необходимости.

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56% используют все дни отпуска до конца года согласно опросу сервиса «Зарплата.ру».

Стараются использовать отпуск целиком 27% респондентов, но у них это не всегда получается. 17% не успевают отгулять весь отпуск.

Не могут оставить рабочее место:

  • 46% работников, поскольку их некем заменить;
  • 23% из-за того, что они копят деньги;
  • 7% не могут переложить свои обязанности на коллег и не доверяют им;
  • 5% из-за предоставления отпуска другим работникам;
  • 4% из страха перед начальством, которое не любит отпускать сотрудников в отпуск;
  • 4% получают «серую» зарплату;
  • 3% из-за скуки отпуске.

Еще 8% просто не ходят в отпуск и не смогли назвать конкретную причину.

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