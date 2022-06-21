Деньги, недоверие, страх: опрос показал, почему работники не ходят в отпуск

56% используют все дни отпуска до конца года согласно опросу сервиса «Зарплата.ру».
Стараются использовать отпуск целиком 27% респондентов, но у них это не всегда получается. 17% не успевают отгулять весь отпуск.
Не могут оставить рабочее место:
- 46% работников, поскольку их некем заменить;
- 23% из-за того, что они копят деньги;
- 7% не могут переложить свои обязанности на коллег и не доверяют им;
- 5% из-за предоставления отпуска другим работникам;
- 4% из страха перед начальством, которое не любит отпускать сотрудников в отпуск;
- 4% получают «серую» зарплату;
- 3% из-за скуки отпуске.
Еще 8% просто не ходят в отпуск и не смогли назвать конкретную причину.
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