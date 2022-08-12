Нельзя дать сотруднику только часть учебного отпуска, даже если он сам об этом просит

Если сотрудник хочет уйти в такой отпуск позже, чтобы, например, доделать какие-то дела на работе перед длительным отсутствием, нельзя переносить дату начала отпуска.

Предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, незаконно, считает Роструд.

Этот отпуск — целевой. Он должны быть использован только в установленные сроки.

Предоставление учебного отпуска частями нормами ТК не предусмотрено.

Если сотрудник хочет уйти в отпуск попозже или выйти из него пораньше, ему надо отказать.

Ориентироваться надо на сроки в верхней части справки-вызова. Если в отрывной части (подтверждении) будут другие даты, это уже не имеет значения. Пересчитывать отпускные из-за того, что сессия закончилась раньше, нет оснований. Такое разъяснение также дает Роструд.

Ранее были пояснения, что если сотрудник защитил диплом до окончания ученического отпуска, ни прогулов, ни пересчета отпускных не будет.

Кстати, сотрудник-студент не обязан приносить на работу корешок от справки-вызова.