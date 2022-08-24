Кабмин утвердил перечень обязательных приложений для гаджетов

Перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Программы будут предустановлены на смартфоны, компьютеры и гаджеты, произведенные в России и государствах - членах Евразийского экономического союза.
В перечень для смартфонов вошли голосовой помощник «Маруся», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», платежная система Mir Pay, «Госуслуги», книжный сервис «ЛитРес».
Производители Smart TV не смогут продавать свою продукцию без обязательных 13 программ, среди них Rutube, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск» и приложения «Первого канала».
Основной поисковой системой по умолчанию утвержден «Яндекс».
Не уточняется, будет ли это список распространен на технику, ввозимую в страну по схеме параллельного импорта.